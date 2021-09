Auf der L 517, der Ortsumgehung bei Weisenheim am Berg, hat die Polizei am Samstag von 11 bis 13 und von 15.30 bis 16.30 Uhr die Geschwindigkeit der Autofahrer kontrolliert. Insgesamt wurden in der Zeit laut Polizeibericht 16 Fahrer gebührenpflichtig verwarnt. Der Schnellste war mit 70 Kilometern pro Stunde statt der erlaubten 50 unterwegs.