Dürkheimer Eltern, deren Kind im Hort, der Krippe oder einer betreuenden Grundschule ist, oder in der Kindertagesstätte ein Mittagessen bekommt, müssen in den Monaten Juni und Juli nur für die Tage Beiträge zahlen, an denen das Kind in der jeweiligen Einrichtung war. Diesem Vorschlag der Beigeordneten Judith Hagen (Grüne) und des Fachbereichs Bürgerdienste und soziale Einrichtungen der Stadtverwaltung stimmten die Mitglieder des Sozialausschusses des Stadtrats zu.

Für April und Mai keine Beiträge

Für die Monate April und Mai werden keine Elternbeiträge erhoben, diese übernimmt der Kreis. Die Kreisverwaltung habe empfohlen, für Juni und Juli die vollen Beiträge einzuziehen, berichtete Christine Schneider-Joseph, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste und soziale Einrichtungen. Dieser Empfehlung wolle man aber nicht folgen. Man könne Eltern, die ihr Kind selbst betreuen, nicht auch noch finanziell belasten, so Hagen.

Nach Angaben von Schneider-Joseph entgehen der Stadt durch den Verzicht auf die Beiträge im April und Mai und den teilweisen Verzicht auf die Beiträge im Juni und Juli Einnahmen von etwa 153.000 Euro. Hans Heß (Grüne) verwies darauf, dass die Stadt einiges eingespart habe, weil sie weniger Lebensmittel für das Mittagessen der Kinder kaufen musste. Dies sei nur ein geringer Betrag, so Schneider-Joseph.