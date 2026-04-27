Die Kosten für eine Grabstätte auf den Bad Dürkheimer Friedhöfen sollen deutlich steigen. Die Verwaltung schlägt dem Stadtrat eine pauschale Anhebung der Gebühren um 20 Prozent vor, ausgenommen sind Rasenwahlgrabstätten. Das auf 25 Jahre verliehene Nutzungsrecht an einer Einzelgrabstätte würde dann beispielsweise statt wie bislang 950 Euro künftig 1140 Euro kosten, die Kosten für eine Verlängerung steigen laut den Plänen auf 46 Euro pro Jahr (bislang 38 Euro). Die Gebühren seien zuletzt 2019 angepasst worden, zudem habe eine Erhebung des Bundes der Steuerzahler 2024 gezeigt, dass die Friedhöfe in Bad Dürkheim im Vergleich zu denen anderer Kommunen ein unterdurchschnittliches Gebührenniveau aufwiesen, heißt es zur Begründung. Die Entscheidung über die Erhöhung trifft der Stadtrat in seiner Sitzung am Dienstag, 17 Uhr.