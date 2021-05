Die Hauptstraße in Friedelsheim prägt den zentralen Charakter des Ortes. Hier gibt es mehrere Gebäude aus dem 18. und frühen 19. Jahrhundert, die unter Denkmalschutz stehen. Mit einer Baugestaltungssatzung könnte die Gemeinde künftig Vorgaben machen zum Schutz von Gebäuden.

Mit dieser Baugestaltungssatzung für einen Teil der Friedelsheimer Hauptstraße beschäftigt sich nun der Ortsgemeinderat in der Sitzung am Dienstag (19.30 Uhr, Schwabenbachhalle). Bis um 1800 war die Hauptstraße die einzige besiedelte Straße im Dorf. Laut der Denkmaltopographie ist im Umkreis der Kreuzung mit der Bahnhof- und Schulstraße der Gründungskern der Gemeinde zu finden. Um den Denkmalschutz der Gebäude gewährleisten zu können, schlägt die Verwaltung vor, hier besondere Anforderungen an die Baugestaltung zu stellen.

Für einen Teil der Friedelsheimer Denkmalzone, der an der Hauptstraße liegt, gibt es einen Bebauungsplan, für den restlichen nicht. Mit einer Baugestaltungssatzung könnte die Gemeinde künftig Vorgaben machen zum Schutz von Gebäuden, Straßen, Plätzen oder Ortsteilen, die von kultureller, historischer oder städtebaulicher Bedeutung sind. Die Verwaltung empfiehlt, die genaue Abgrenzung des Gestaltungsbereichs und die Gestaltung von einem Planungsbüro ausarbeiten zu lassen.