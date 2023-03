Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Kreisverwaltung hat die zusätzliche Aufstockung des früheren Bella-Bici-Gebäudes in der Weinstraße genehmigt. Damit wird das Haus nun über einen Meter höher als gedacht. Was sagen die Parteien dazu?

Das Gebäude in der Wachenheimer Weinstraße sollte in diesem Sommer umgebaut und auch aufgestockt werden. So war es geplant und auch genehmigt. Allerdings wurde gut einen Meter