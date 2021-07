Seit Montag können auch alle Personen, die älter sind als 60 Jahren, einen mRNA-Impfstoff als Zweitimpfung bekommen. Das Dürkheimer Impfzentrum stellt das vor keine größeren Probleme. Laut Impfkoordinator Arno Fickus ist nur „ein recht überschaubarer Personenkreis“ davon betroffen. In den nächsten Monaten, so Fickus auf Anfrage, stehen in den nächsten Monaten rund 1150 Zweitimpfungen von Personen an, die in der Salierhalle als Erstimpfung Astrazeneca erhalten haben. Das Land werde dies bei seinen Biontech-Lieferungen an das Impfzentrum berücksichtigen. Ob jedoch all diejenigen, die eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben, das Angebot einer Zweitimpfung mit Biontech auch tatsächlich wahrnehmen, ist nach Angaben von Fickus jedoch schlecht einzuschätzen. Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat vergangene Woche nach einer Erstimpfung mit Astrazeneca unabhängig vom Alter als zweite Dosis Biontech oder Moderna empfohlen. Auch ein auf vier Wochen verkürzter Impfabstand ist mit dieser Empfehlung zur so genannten Kreuzimpfung verbunden. Am Zeitpunkt der bereits terminierten Zweitimpfungen ändert sich in den 32 rheinland-pfälzischen Impfzentren dadurch jedoch nichts.