Die Gastronomen in Bad Dürkheim dürfen ihre Gäste in den Sommermonaten künftig länger im Freien bewirten. Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt hat beschlossen, die Sperrzeit für die Außengastronomie von April bis Oktober im gesamten Stadtgebiet einheitlich auf 23 Uhr festzulegen. Der Entscheidung lag ein Antrag der CDU-Fraktion zugrunde. „Die lokale Gastronomie ist ein wesentlicher Bestandteil des städtischen Lebens, ein wichtiger Faktor für die Attraktivität der Innenstadt sowie ein bedeutender Anziehungspunkt für Besucherinnen und Besucher sowie den Tourismus insgesamt“, heißt es in dem Antrag. Wie Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) in der Sitzung mitteilte, wird die Verwaltung die Betriebe bald über das genaue Vorgehen informieren, die Anträge könnten formlos gestellt werden. Der Erste Beigeordnete Claudius Güther (CDU) betonte, dass man sich von dieser Maßnahme neue Impulse für die Belebung der Innenstadt erhoffe. Dabei will die Stadt nach eigener Aussage die Interessen der Anwohner im Blick behalten. Auf Nachfrage von Ralf Lang (SPD) erklärte Güther, dass es in der Innenstadt derzeit keine Häufung von Lärmbeschwerden gebe. Die Bürgermeisterin unterstrich, dass die Regelung widerrufen werden könne, falls es zu Problemen komme. Davon geht Antragsteller Markus Wolf derweil nicht aus. Dürkheim habe keine Kneipenszene, aus seiner Sicht würden nicht plötzlich 15 Betriebe auf einmal die Tür öffnen.