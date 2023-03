Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Pläne für ein Restaurant im alten Bahnhofsgebäude in Freinsheim muss der Besitzer umarbeiten. Die Mitglieder des Bau-Ausschusses begrüßten zwar grundsätzlich das Vorhaben, um das alte Gebäude weiter aufzuwerten, jedoch wurden am Donnerstag in der digitalen Sitzung auch viele Bedenken geäußert.

Das alte Bahnhofsgebäude, ein dreigeschossiger Putzbau mit Sandsteinsäulen und hölzerner Überdachung, stammt aus dem Jahr 1872/73 und steht unter Denkmalschutz.