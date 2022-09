Jetzt haben auch die Dürkheimer Stadtwerke eine Erhöhung der Gaspreise zum 1. November angekündigt. Neben der Gasumlagen wirke sich auch die kritische Lage auf dem Gasmarkt auf die Preisentwicklung aus, erläuterte Stadtwerke-Chef Peter Kistenmacher auf Anfrage.

Bereits in der vergangenen Woche hatte der Stadtrat Wachenheim eine Preiserhöhung beschlossen. In Bad Dürkheim wurde bei der neuen Preisgestaltung bereits die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer beim Gas auf künftig sieben Prozent miteinkalkuliert, so dass die Gaskunden effektiv eine Erhöhung um 44 Prozent oder 6,86 Cent auf 22,46 Cent pro Kilowattstunde ab 1. November erwarte, rechnete Kistenmacher vor. Die Hälfte der Preissteigerung machten die Umlagen aus. Der Stadtwerke-Chef rechnet nicht damit, dass sich der Gaspreis in nächster Zeit erholt: „Ich denke, wir werden erst einmal auf einem hohen Niveau bleiben.“

Mehrwertsteuer auf Gas soll ab 1. Oktober sinken

In der Stadtratssitzung in Wachenheim am 7. September wurde bereits angekündigt, dass man entsprechend des Wegfalls der EEG-Umlage beim Strom die Gaspreise wieder anpassen werde, wenn die angekündigte Mehrwertsteuersenkung tatsächlich komme. Die Bundesregierung hat diesen Schritt in dieser Woche zum 1. Oktober angekündigt.

Die Pfalzwerke in Ludwigshafen haben erklärt, nur die Gasumlage an ihre Kunden weiter geben zu wollen.