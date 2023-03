Wegen eines Defektes an einer Gasleitung muss die B37 in Höhe der Leistadter Straße, Maxbrunnenstraße und Weinstraße Nord vom 13. bis 25. März halbseitig gesperrt werden, das teilt die Dürkheimer Stadtverwaltung mit. Die Einfahrt und Ausfahrt zur Weinstraße Nord wird voll gesperrt, die Umleitung erfolgt über die Ampel an der Kreuzung B37/ Weinstraße Nord beim Autohaus Köhler. In die Leistadter Straße ist das Einfahren nur vom Wurstmarktkreisel aus möglich. Fußgänger können den gesperrten Bereich nicht passieren.