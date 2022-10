Wegen Arbeiten an einer Gasleitung müssen Verkehrsteilnehmer derzeit am Amtsplatz Einschränkungen hinnehmen. Nach Angaben der Stadtverwaltung ist an der Leitung ein Leck aufgetreten, das nun geschlossen werden muss. Maßnahmen zur Behebung des Schadens durch die Stadtwerke Bad Dürkheim seien bereits eingeleitet worden. Von der Seebacher Straße und dem Holzweg aus kommend, können Verkehrsteilnehmer nur geradeaus an der Polizei vorbeifahren und rechts in Richtung Kreisel abbiegen.