Da sie im Keller Gas rochen, haben die Bewohner eines Anwesens in der Straße „In den Bannzäunen“ in Gönnheim am Donnerstag gegen 8.25 Uhr die Feuerwehr alarmiert. Die rückte auch sofort mit drei Fahrzeugen und zehn Rettungskräften an und erkundete den Keller. Verschiedene Messungen der Feuerwehr und des Energieversorgers ergaben eine minimale Leckage am Haupthahn. Daraufhin übergaben die Retter die Einsatzstelle dem Energieversorger, da keine weiteren Maßnahmen ihrerseits erforderlich. Nach etwa einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr damit beendet.