Kurz vor 22 Uhr ereignete sich am Sonntag ein Verkehrsunfall mit einem dreirädrigen Kraftfahrzeug an der B37, auf dem Parkplatz des Ruheforstes Bad Dürkheim. Laut Angaben der Polizei verwechselte die 31-jährige Fahrerin aufgrund mangelnder Fahrpraxis das Gas und die Bremse, verlor die Kontrolle und fuhr über einen Hügel in den Wald. Dadurch fiel zuerst der 30-jährige Mitfahrer aus dem Fahrzeug und anschließend die Fahrerin selbst. Beide Fahrzeuginsassen wurden durch den Unfall verletzt und mussten zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.