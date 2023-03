Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein beliebter Anlaufpunkt für Wellness-Touristen will das Gartenhotel Heusser in Bad Dürkheim sein. Dafür investiert das Haus in der Seebacher Straße seit Jahren konsequent in Entspannung und Komfort. Nun hat das Hotel einen Anbau mit acht neuen Zimmern, einem Außenpool und einer Panoramasauna in Betrieb genommen. Kostenpunkt: drei Millionen Euro.

Damit verfügt das Gartenhotel Heusser nach eigenen Angaben über 92 Hotelzimmer und einen 2000 Quadratmeter großen Wellnessbereich. Dieser hat durch diese Erweiterung unter anderem