Den Umweltcheck in Gold des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) hat das Garten- und Wellnesshotel Heusser zum vierten Mal in Folge bekommen, teilt Ina Trinkaus, Verkaufsleiterin des Dürkheimer Hotels, mit. Kriterien für die Zertifizierung seien beispielsweise, wie viel Energie und Wasser pro Übernachtung verbraucht werden, wie hoch die Menge des Restabfalls ist oder ob regionale oder fair gehandelte Produkte verwendet werden.

Wie Trinkaus berichtet, bemühe sich das Gartenhotel Heusser schon seit einigen Jahren um Nachhaltigkeit und Umweltschutz. So werde Energie über zwei Blockheizkraftwerke und Solaranlagen erzeugt. Für den Energiebedarf des neuen Freibads seien eigens weitere Solaranlagen installiert worden. Als weitere Beispiele nennt Trinkaus, dass die Beleuchtung auf LED umgestellt wurde und dass nur in Ausnahmefällen Lebensmittel in Portionsverpackungen angeboten werden.

Manche Kriterien schwierig zu erfüllen

Es sei aber nicht immer ganz einfach, in einem Hotelbetrieb Umweltschutz und Wirtschaftlichkeit zu verbinden, berichtet Trinkaus von den Erfahrungen. „Es ist ein Balanceakt“, sagt sie. Als ein Beispiel nennt sie Schreibgeräte, die im Zimmer liegen. So sei es nicht gelungen, Kugelschreiber zu finden, die die geforderten Kriterien erfüllen, deshalb habe man vor der Pandemie auf Bleistifte umgestellt. Erforderlich sei außerdem die Mitwirkung der Gäste. So würden beispielsweise Handtücher in den Nasszellen der Zimmer nur dann ausgetauscht, wenn die Gäste dies wünschen.