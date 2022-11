Eine Spende von 10.000 Euro haben Martina (links) und Frank Berwing vom Gartenhotel Heusser in Bad Dürkheim Beate Däuwel (Mitte) vom Kinderhospiz Sterntaler in Mannheim und Dudenhofen überreicht. Die Summe ist nach ihren Angaben das Ergebnis aus Spenden der Hotelgäste (2026 Euro), die das Gartenhotel ergänzte. Die Wasserschildkröten im asiatischen Hotelgarten inspirierten das Team demnach zum Verkauf von Plüschschildkröten als Mitbringsel. Mittlerweile gebe es auch kuschlige Teddybären und handgefertigte Schutzengel. Den Erlös aus dem Verkauf rundet das Hotel seit 2009 jährlich auf und spendet das Geld an das Kinderhospiz – einzige Ausnahme war das Coronajahr 2020. Durch die aktuellen Krisen sei die allgemeine Spendenbereitschaft gesunken, was für Sterntaler eine enorme Herausforderung darstelle, da das Kinderhospiz sich in erster Linie aus Spenden finanziere. Die Aufwendungen für die Pflege der todkranken Kinder würden nur zum Teil oder gar nicht durch die Krankenkassen getragen. Viele Familien könnten die entstehenden Kosten nicht aufbringen. Um allen betroffenen Familien helfen zu können, sei das Kinderhospiz dringend auf Spenden angewiesen. Informationen über die Arbeit des Kinderhospizes Sterntaler finden Interessierte unter www.kinderhospiz-sterntaler.de.