Das Gartenhotel Heusser in Bad Dürkheim hat von den Industrie- und Handelskammern (IHKs) in Rheinland-Pfalz das Qualitätssiegel „Hervorragender Ausbildungsbetrieb der Hotellerie und Gastronomie“ erhalten. Insgesamt wurden landesweit 34 Ausbildungsbetriebe damit ausgezeichnet, davon acht aus der Pfalz. „Wir haben Betriebe gesucht, die mehr als der Durchschnitt machen, um ihre Auszubildenden zu betreuen“, erklärt Ronny Pagel, Ausbildungsberater bei der IHK Pfalz. Das könnten Qualitätspraktika sein, Schulpartnerschaften, intensive Prüfungsvorbereitungen und Exkursionen. „Was die Betriebe hier in der Pfalz tun, sind tolle Best Practice-Beispiele, die wir in unseren Ausbildungsberatungen verwenden, um anderen Betrieben zu helfen“, sagt er. Junge Menschen für die Branche zu begeistern, sei umso wichtiger, da sie nach der Pandemie sehr unter Fachkräftemangel leide – obwohl sie mit sieben Ausbildungsberufen vielfältige Einstiegsmöglichkeiten biete. Derzeit werden Pagel zufolge 1848 Nachwuchskräfte ausgebildet, in den IHK-Ausbildungsbörsen seien aber auch noch Stellen offen.