Ein Holzhaus auf einem Gartengrundstück im Freinsheimer Riedweg ist am Freitagmorgen abgebrannt. Die Feuerwehr wurde kurz vor 6 Uhr von den beiden Personen alarmiert, die dort übernachtet haben. Wie die Polizei mitteilte, fing der Außenkamin Feuer. Die Feuerwehr Freinsheim wurde von Kameraden aus Weisenheim am Sand und Kallstadt unterstützt, weil es vor Ort keine Wasserversorgung gab. „Es bestand die Gefahr, dass sich das Feuer wegen der Trockenheit auf Büsche und Bäume ausbreitet“, erläuterte Wehrsprecher Bodo Wenngatz auf Anfrage. Das Gartenhaus selbst habe man nicht mehr retten können, es wurde vom Feuer komplett zerstört. Durch einen Pendelverkehr zum nächsten Hydranten am Freinsheimer Bauhof sei es jedoch gelungen, die Flammen unter Kontrolle zu bringen. Die 45 Feuerwehrleute waren bis 9.30 Uhr im Einsatz. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3000 Euro.