Aus bislang unbekannter Ursache ist nach Angaben der Feuerwehr am Mittwoch gegen 11.25 Uhr ein Gartenhaus in der Hammelstalstraße im Dürkheimer Stadtteil Seebach in Brand geraten und vollständig abgebrannt. „Obwohl wir schnell vor Ort waren“, hebt der stellvertretende Wehrleiter Markus Lang hervor. Doch beim Eintreffen der 17 Rettungskräfte mit ihren vier Einsatzwagen habe das Häuschen schon lichterloh gebrannt. Das Feuer konnten die Brandbekämpfer folglich zwar löschen, das Gartenhaus aber nicht mehr retten. Verletzt worden sei niemand, den Sachschaden schätzt er auf einige Tausend Euro. Nach etwa einer Stunde war der Feuerwehreinsatz vorbei.