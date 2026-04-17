Wenn es um Veranstaltungen im Außenbereich geht, müssten bei den Behörden die Alarmglocken schrillen.

Der ehemalige Roadie der „Anonyme Giddarischde“, Michael Schleifer, beantragte im November bei der örtlichen Verwaltung ein Gartenfest mit Zelt, Bands und Toilettenwagen. Die Verbandsgemeinde gestattete es mit Musikdarbietungen und Auflagen. Er plante größer, als die VG genehmigt hatte, und bewarb das „Gartenfest“ als „Eyers rockt“. Das rief die Naturschützer auf den Plan. Erwartbar – mitten in der Brutzeit, direkt angrenzend an ein Vogelschutzgebiet. Es bleibt schleierhaft, warum bei der Behörde bei der Beschreibung des Festes mit Toilettenwagen, Bands und Musikdarbietungen und dem allseits bekannten Zwist in Weisenheim am Sand zwischen Veranstaltungsbefürwortern und ehrenamtlichem Naturschützern nicht alle Alarmglocken schrillten. Ebenso unklar bleibt, wann sich die Vatertagsplanungen verselbstständigten, sprich vergrößerten, und wie es zum Missverständnis mit der Personenanzahl kam. Was bleibt, ist die Gewissheit, dass der Naturschutz im sensiblen Bereich genau hinschaut und die Behörden Antragsteller für Veranstaltungen mitten in der Brutzeit direkt an die Untere Naturschutzbehörde weiterleiten müssen.