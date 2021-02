In Zusammenarbeit mit der Gartenakademie Rheinland-Pfalz präsentiert die Stadt am Montag, 8. Februar, 18 Uhr, online den Vortrag „Der klimagerechte Garten - Was ist zu tun?“. Werner Ollig, Lukas Mackle, Eva Hofmann und Heike Boomgaarden, Mitarbeiter der Gartenakademie, berichten über „13 Klimawandel-Strategien als Sofortmaßnahmen für Ihren Garten“ und zeigen auf, wie diese umgesetzt werden können. Nach einer Begrüßung durch Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) geht es auf virtuelle Reise durch einen Garten und es werden Pflanzkonzepte für einen klimagerechten Garten vorgestellt. Der Vortrag dauert etwa 45 bis 60 Minuten. Fragen können über den Chat gestellt werden. Den Link zur Teilnahme sowie Hinweise zum Einloggen im Internet unter www.bad-duerkheim.de/natur. Wer am Online-Vortrag teilnehmen möchte, wählt sich am 8. Februar ab 17.45 Uhr ein. Die Zahl der Teilnehmer ist auf 100 begrenzt. Sollte die Nachfrage größer sein, kann ein zusätzlicher Termin angeboten werden. Dann wird um Meldungen gebeten an: klimaschutz@bad-duerkheim.de. rhp