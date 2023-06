Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Verbandsmitglieder des Ganerbenverbandes blicken in Sachen Waldzustand noch immer nicht entspannt in die Zukunft: Dietmar Leist, Vorsteher des Forstverbands Ganerben, appellierte bei der jüngsten Sitzung, die Natur in Ordnung zu halten. Positiv zu verbuchen sind die steigenden Holzpreise: „Die Preise gehen wieder nach oben“, sagte Rottländer, Revierförster im Forstamt Bad Dürkheim.

„Bei der Buche verzeichnen wir derzeit Erlöse zwischen 50 und 90 Euro für den Festmeter, bei der Kiefer rund 70 Euro“, teilte er mit. „Für den Festmeter