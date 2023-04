Die Dürkheimer Künstlerin Mechthilde Gairing eröffnet am Samstag, 22. April, ab 11 Uhr ihre Galerie Pfalz Pop Art am Römerplatz 2 in Bad Dürkheim. „Da ein Großteil meines künstlerischen Schaffens sozialen Projekten gilt und humanitäre Hilfe leistet, wird auch die Eröffnung diesem Schwerpunkt gerecht“, teilt Garing mit. Nach ihren Angaben ist Céphas Bansah, Ghanaischer König aus Ludwigshafen, mit seiner Frau bei der Eröffnung zu Gast. Er werde an diesem Tag über sein Trinkwasser-Projekt in Ghana informieren und Autogramme geben. Gairing spendet dafür eines ihrer Werke, das an diesem Tag verlost werden soll. „Der volle Erlös aus der Verlosung wird dann für die Erstellung eines weiteren Trinkwasser Brunnens in Ghana genutzt“, teilt Garing mit.