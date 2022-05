Bei einer Verkehrskontrolle am Sonntag gegen 4.30 Uhr in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim ist der Polizei eine 25-jährige Autofahrerin ins Netz gegangen, die sturzbetrunken am Lenkrad saß. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab 2,61 Promille. Aufgrund dessen wurde der Gönnheimerin eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel stellten die Polizisten sicher. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen die Frau ein.