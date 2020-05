Einer 76-jährigen Gönnheimerin hat ein unbekannter Mann am Montagvormittag zehn Kilo Obst und Gemüse für 85 Euro an ihrer Haustür verkauft. Er begründete den hohen Preis damit, dass es sich um besonders hochwertiges Lebensmittel von einem Bio-Hof handele. Er überreichte der Frau auch eine Telefonnummer, unter der man sich erkundigen könne. Nach Abschluss des Kaufes rief die geprellte Frau bei dem angeblichen Bio-Hof an und erfuhr, dass es ihn gar nicht gibt.