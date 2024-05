Am 9. Juni wird in Bad Dürkheim ein neuer Stadtrat gewählt. In den vergangenen fünf Jahren hat die FWG mit den Grünen und der SPD eine Koalition gebildet. Und dabei unter anderem Parkgebühren auf dem Wurstmarktplatz durchgesetzt. Eine Entscheidung, die nicht bei allen Dürkheimern gut angekommen ist. „Man kann nicht nur populäre Entscheidungen treffen. Aber ich glaube nicht, dass uns die Einführung der Parkgebühren Stimmen kosten wird, wir hatten auch viele positive Rückmeldungen und Leute, die gefragt haben: ,Warum so günstig?’“, erklärt FWG-Vorsitzende Angela Strobel im Interview.

Wie es auf dem Gelände der Alten Stadtgärtnerei weitergehen soll, dazu sammelt die FWG gerade Ideen von Bürgern. Dabei habe es schon viele Rückmeldungen gegeben. „Wichtig ist, Anwohner und Winzer ins Boot zu holen“, betont Strobel.

.