Arno Krauß ist nicht mehr Vorsitzender der FWG-Fraktion im Freinsheimer Verbandsgemeinderat: Nach der Abstimmung über das Sondervermögen ist er zurückgetreten.

„In all den Jahren meiner Fraktionsführerschaft der FWG im VG-Rat habe ich stets die Mehrheitsmeinung meiner Fraktion in den jeweiligen Gremien und Ausschüssen konsequent vertreten. Mittlerweile habe ich aber den Eindruck, dass ich bei für mich wesentlichen Themen nicht mehr jeden mit meinen Ansichten und Argumentationen erreichen kann“, begründet Krauß seinen Rücktritt in einer E-Mail an die RHEINPFALZ-Redaktion. Aus diesem Blickwinkel sei es für ihn der logische Schritt, sein bisheriges Amt des Fraktionsführers zur Verfügung zu stellen. Damit wolle er auch möglichen Schaden von der FWG abwenden, erklärte Krauß, der Vorsitzender des FWG-Ortsvereins in Weisenheim am Sand ist und dort auch dem Gemeinderat als Fraktionsvorsitzender angehört.

Krauß hatte sich bei der hart geführten Debatte über das Sondermögen im Verbandsgemeinderat am 14. April dafür ausgesprochen, die 8,8 Millionen Euro zwischen der Verbandsgemeinde Freinsheim und ihren acht Ortsgemeinden aufzuteilen. Eine deutliche Mehrheit von 21 zu acht Stimmen votierte aber dafür, die ganze Summe der Verbandsgemeinde für geplante Projekte zu überlassen.

„Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, dass eine überwiegende Mehrheit meiner Fraktion bei der wegweisenden Abstimmung (...) die Bedürftigkeiten und Nöte der einzelnen Ortsgemeinden meines Erachtens völlig außer Acht gelassen hat“, erläuterte Krauß. Bei der FWG gebe es keinerlei Fraktionszwang bei Abstimmungen. Das sei auch gut so. „Ich bin jedoch der festen Überzeugung, dass der Sprecher einer Fraktion ganz klar hinter der Meinungsmehrheit stehen sollte.“ Im aktuellen Fall könne er dies aber nicht, ohne sich verbiegen zu müssen. „Dies habe ich in der Vergangenheit nicht getan, und ich werde das in Zukunft auch nicht tun“, ergänzte Krauß.

Krauß war zehn Jahre lang Vorsitzender der FWG-Fraktion im VG-Rat. Sein bisheriger Stellvertreter Matthias Weber aus Freinsheim rückt nun auf diese Position. Sarah Bühler aus Kallstadt ist Stellvertreterin. Die aktuelle FWG-Fraktion im Verbandsgemeinderat hat acht Mitglieder.