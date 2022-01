Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim steigt bereits ab Freitag, 14. Januar, in die Vorbereitung auf die Rückserie ein. „An den ersten zehn Tagen stehen insgesamt drei Einheiten auf dem Programm, ab dem 24. Januar werden wir zulegen“, sagt Trainer Christian Schäfer. Dann trainiert der FVF dreimal wöchentlich und absolviert am Wochenende jeweils ein Testspiel.

Aufstiegsrunde startet Ende März

Die ersten beiden Vorbereitungsspiele finden auf eigenem Platz statt. Am Samstag, 29. Januar, 15.45 Uhr, kommt Landesligist Eintracht Bürstadt, am Sonntag, 6. Februar, 15.30 Uhr, Verbandsligist ASV Fußgönheim. Es folgen zwei Auswärtsspiele bei badischen Bezirksligisten. Zunächst am Samstag, 12. Februar, 15 Uhr, beim MFC 08 Lindenhof, dann am Samstag, 19. Februar, 14 Uhr, beim VfB Gartenstadt. Den vorläufigen Abschluss bilden zwei Partien vor heimischem Publikum. Am Samstag, 26. Februar, 15 Uhr, gegen den Bezirksligisten FV Leutershausen und am Samstag, 5. März, 15.45 Uhr, gegen den Landesligisten SV Gimbsheim.

Planmäßiger Start in die Aufstiegsrunde ist Sonntag, 27. März, 15 Uhr. Freinsheim startet mit einem Auswärtsspiel beim TuS Knittelsheim und ist danach spielfrei. Das erste Heimspiel steigt nach dem vorläufigen Plan am Sonntag, 24. April, 15 Uhr, gegen den FC Lustadt.