In der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, hat der FV Freinsheim II mit einem 5:0-Sieg gegen die TSG Eisenberg II die Chancen auf den Einzug in die Aufstiegsrunde gewahrt. Der SV Weisenheim II verlor sein Heimspiel gegen den TSV Bockenheim und bleibt Schlusslicht.

FV Freinsheim II – TSG Eisenberg II 5:0. Die Platzherren waren zwar auch schon in der ersten Hälfte überlegen, verstanden es aber nicht, ihre Dominanz in Tore umzumünzen. „Nach Wiederbeginn haben wir viel besser Fußball gespielt“, lobt Spielertrainer Tobias Haffke sein Team. Eisenberg präsentierte sich schwächer als im Hinspiel, das der FVF 2:4 verlor, und war in der Abwehr anfällig. Das nutzte der zur zweiten Hälfte gekommene Joshua Eberle zu einem überragenden Auftritt. Zunächst vollendete er zweimal gute Spielzüge der Freinsheimer (55., 69.). Dann eroberte er selbst den Ball und erzielte das 3:0 (72.) und nach einem Eckball traf der Mittelstürmer zum 4:0 (83.). Die Einheimischen hätten sogar noch höher gewinnen können, doch es bleib beim 5:0, das eine Co-Produktion zweier A-Junioren war. Berk Cirt bereitete vor, Niklas Scherrer schloss ab (87.).

SV Weisenheim II – TSV Bockenheim 0:2. Nach zehnminütigem Abtasten gefiel Weisenheim mit Zweikampfstärke und hoher Laufbereitschaft. Das Team war dominant und erspielte sich ein deutliches Chancenplus. Tom Fuhrmann, Malik White, Tim Kraft und Marc Mayer hat das 1:0 auf dem Fuß. Das 0:0 zur Pause war schmeichelhaft für Bockenheim. In der zweiten Hälfte erarbeitete sich der Gast mehr Spielanteile, was auch an der Umstellung auf Dreierkette lag. Zudem merkte man den Weisenheim die intensive erste Hälfte an. Als Bockenheim einen Konter abschloss, hieß es 0:1 (53.). Mit dem Vorsprung im Rücken, spielte der TSV befreit auf und entschied mit dem zweiten Treffer die Partie (67.). „In der ersten Halbzeit haben wir vieles richtig gemacht und waren taktisch diszipliniert. Das 0:1 hat uns verunsichert und die Punkte gekostet“, resümierte Trainer Martin Schöpper.