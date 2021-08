Der FV Freinsheim II hat das Nachholspiel der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord gegen Tabellenführer Eintracht Lambsheim 2:3 (1:0) verloren. Am Sonntag muss der FVF II gegen Schlusslicht TSV Eppstein ran. Der SV Weisenheim II hat es mit der SG Leinigerland zu tun.

Den Gastgebern gehörte die erste Halbzeit. Das Team war griffig, bissig und spielstark. Der Spitzenreiter hingegen leistete sich zahlreiche Fehlpässe und fand nicht zu seinem Spiel. Freinsheim kam zu einigen Möglichkeiten, hatte Pech bei einem Pfostenschuss und einem Ball, der von der Eintracht auf der Linie geklärt wurde.

Als schon eine halbe Stunde gespielt war, gingen die Einheimischen endlich in Führung. Nach einem lang geschlagenen Pass war Enrico Hinz nicht zu halten und vollstreckte. Nach Wiederbeginn wurde Lambsheim aber stärker und schaffte per Handelfmeter den Ausgleich (58.).

Turbulente Schlussphase mit zwei Platzverweisen

In den letzten 20 Minuten wurde die Partie turbulent. Wegen einer Notbremse sah ein Gästespieler die Rote Karte (74.). Nach dem Freistoß und der folgenden unübersichtlichen Situation im Strafraum gelang den Gastgebern das 2:1. Die Freude darüber war noch nicht verklungen, da markierte Lambsheim mit einem schön herausgespielten Treffer das 2:2 (77.). Das Tor traf die Platzherren im Mark, denn schon eine Minute später mussten sie den dritten Gegentreffer hinnehmen. Gegen Ende gab es noch eine Gelb-Rote Karte für Lambsheim (87.). Auch gegen neun Gästeakteure schaffte es der FVF nicht mehr, das 3:3 zu erzielen.

Nach der Partie gegen den Primus steht am Sonntag, 15 Uhr, die Partie bei Schlusslicht TSV Eppstein an – ein wahres Kontrastprogramm. Gelingt es den Blau-Weißen, an die Leistung gegen Lambsheim, vor allem die aus der ersten Halbzeit, anzuknüpfen, sollte ein Erfolg möglich sein. Die Eppsteiner mussten sich bisher Tabellenführer Lambsheim (0:1) und dem TSV Bockenheim (1:3) nur knapp beugen. Aus dem Rahmen fällt allerdings die 1:7-Pleite bei der TSG Eisenberg II.

Schwung aus Dirmstein-Sieg mitnehmen

Der SV Weisenheim II gastiert am Sonntag, 15 Uhr, bei der SG Leiningerland. „Die SG ist eine Wundertüte und ganz schwer einzuschätzen“, sagt der Weisenheimer Co-Trainer Martin Schöpper. Er sieht sein Team keineswegs chancenlos, denn weil sich die Personalsituation bei der ersten Garnitur entspannt hat, muss die Reservemannschaft vermutlich niemanden abstellen. So ist es auch bedeutungslos, dass beide Weisenheimer Formationen zeitgleich spielen.

Den Schwung vom 2:1-Sieg gegen Dirmstein will der SVW mitnehmen. Und Schöpper hat gute Nachrichten. „Marcel Baumann und Florian Stahl werden uns wohl wieder zur Verfügung stehen“, erklärt der Co-Trainer. Auch Maximilian Stahl, der gegen Dirmstein kurz nach der Pause angeschlagen ausgewechselt werden musste, dürfte wieder mitmischen können.