Der FV Freinsheim hat seinen Platz in der Spitzengruppe der Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, gefestigt. In den nächsten Spielen, beides lösbare Aufgaben, kann das Team einen großen Schritt in Richtung Qualifikation für die Aufstiegsrunde machen. Am Sonntag, 15.45 Uhr, kommt zunächst der ESV Ludwigshafen.

„Das 1:1 gegen Frankenthal war eine gerechte Punkteteilung. Die Partie war taktisch geprägt. Beide Mannschaften hatten Vorteile, die sich letztlich ausgeglichen haben“,