Zweiter wurde Bezirksligist FV Freinsheim bei seiner ersten Teilnahme am Hallenturnier um den RHEINPFALZ-Cup in der Frankenthaler Stadtsporthalle Am Kanal. Im Finale der 37. Auflage dieses Turniers unterlagen die Freinsheimer dem A-Klasse-Vertreter ASV Heßheim im Neunmeterschießen.

Nach mehreren zeitlichen Verzögerungen – so musste ein Zuschauer auf der Tribüne, dem es aber dem Vernehmen nach wieder besser geht, vom Notarzt versorgt werden – wurde das Endspiel