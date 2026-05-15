Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim erwartet am Sonntag (15.15 Uhr) den SV Geinsheim. Mit einem Sieg kann man den vierten Tabellenplatz im Endklassement perfekt machen.

Wenn Freinsheimer Zuschauer sich von Langzeittrainer Christian Schäfer verabschieden wollen, dann haben sie im Dr.-Kausch-Stadion dazu am Sonntag zum letzten Mal in einem Heimspiel die Gelegenheit. Nach siebeneinhalb erfolgreichen Jahren wechselt der Coach zur neuen Runde zum nordbadischen Verbandsligisten SG Kirchheim-Heidelberg. Typisch für die profihafte Einstellung Schäfers, er stellt seine Mannschaft und die Partie in den Vordergrund. „Das Wichtigste ist, dass wir unsere gute Form bestätigen und das Spiel gewinnen“, sagt der Übungsleiter. Die Serie von sieben ungeschlagenen Begegnungen in Folge soll möglichst bis zum Saisonende verlängert werden.

Dass Schäfer in einem intakten Verein eine intakte Mannschaft hinterlässt, wurde am vergangenen Sonntag deutlich. Wie in der Spielzeit 2024/25 fuhr der FVF im Reisebus zum Auswärtsspiel nach Queichhambach. Mit an Bord waren rund 30 Fans. Und wie in der vorigen Serie verbuchte der FVF erneut einen Sieg, was in eine feucht-fröhlichen Rückfahrt mündete. „Wir hatten ein paar Kästen Bier dabei und nach dem 4:3-Erfolg war die Stimmung gelöst und sehr entspannt“, blickt Schäfer zurück. Diese positive Grundstimmung soll dafür sorgen, dass eine Revanche für die herbe 3:7-Pleite im Hinspiel gelingt.

Stolz ist der Trainer auch über die Entwicklung von Eigengewächs Eric Schneider. „Er hat in Queichhambach ein richtig gutes Spiel gemacht und ist sehr abgeklärt aufgetreten“, lobt Schäfer den defensiven Mittelfeldspieler. Schneider ist einer von vielen jungen Spielern, die Schäfer geformt hat, und die heute wie selbstverständlich in der Bezirksliga spielen und dort ihre Leistung bringen. Am Sonntag ist Schneider allerdings wegen eines in Queichhambach zugezogen Nasenbeinbruchs nicht dabei. Das gilt auch für Verteidiger Fabian Weingärtner, der sich in dieser Partie ebenfalls einen Nasenbeinbruch zugezogen hat und im Gegensatz zu Schneider operiert werden muss. Für beide ist die Runde gelaufen.

Dass die kommende Saison schwieriger wird, dürfte klar sein. Nicht nur, weil Schäfer die Latte extrem hochgelegt hat. Denn nach Abgängen von Jason Müller und Fabian Weingärtner, wechselt auch Torwart Marvin Bonono den Klub und geht zum VfR Frankenthal. Zudem verlässt Torjäger Schamil Kuduzov den FVF in Richtung des Landesligisten FG 08 Mutterstadt. Er dürfte kaum adäquat ersetzt werden können. Der Tschetschene hat in gut drei Jahren mit sagenhaften 102 Toren in 95 Bezirksligaspielen Maßstäbe gesetzt und Geschichte geschrieben. In erster Linie auf seine Treffsicherheit wird es ankommen, wenn der FVF die Geinsheimer, die noch Zweiter werden können, schlagen will.