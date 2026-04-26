Viele Tore erfreuen die Zuschauer, aber nicht unbedingt den Trainer. Der 6:5-Sieg des Bezirksligisten FV Freinsheim über die TSG Deidesheim ist so ein Spiel.

Mehrfach vermeintlich entscheidend geführt, aber dann doch noch in die Klemme geraten – der 6:5 (4:2)-Sieg des Fußball-Bezirksligisten FV Freinsheim gegen die TSG Deidesheim war aus Sicht der Gastgeber nur ergebnistechnisch ein Erfolg.

„Du führst 3:1, dann 3:2, 4:2 und dann musst du das Ding souverän runterspielen. Später waren wir 6:3 vorne, aber wir bestrafen uns immer wieder selbst“, kommentierte Freinsheims Trainer Christian Schäfer das teils vogelwilde Spiel, das schon in den ersten sechs Minuten ein Wechselbad der Gefühle bot. Die Freinsheimer waren offenbar noch nicht im Spiel angekommen, als Lars Kullmann in der zweiten Spielminute das 1:0 für die Deidesheimer erzielte. Aber die Gastgeber hatten den Weckruf vernommen: Simon Ross in der vierten und Jason Müller in der sechsten Minute überrumpelten die Deidesheimer Defensive und brachten den FV Freinsheim mit 2:1 in Front.

Offensive ist Trumpf

16 Minuten später ging es wieder Schlag auf Schlag: Dennis Borst (22.) bescherte Freinsheim per Eigentor eine 3:1-Führung, was der Deidesheimer Spielertrainer und Top-Torjäger der Liga nicht auf sich sitzen lassen wollte. Eric Veth verkürzte eine Minute später auf 2:3, aber das sollte es noch nicht gewesen sein, denn Bastian Rinn sorgte mit seinem Treffer in der 36. Minute für die 4:2-Pausenführung der Gastgeber. Und natürlich war’s das immer noch nicht, denn auch im zweiten Spielabschnitt setzten beide Mannschaften auf Offensive. Freinsheims Keeper Marvin Bonomo verhinderte in der 38. Minute mit einer Glanzparade Veths zweiten Treffer, auf der Gegenseite schloss Schamil Kuduzov einen von Kevin Klein über den linken Flügel vorgetragenen Konter zum 5:2 (49.) ab.

Nach verpassten Chancen auf beiden Seiten wurde die letzte Viertelstunde noch einmal turbulent und bot Zählbares: zunächst für Kullmann, der mit seinem zweiten Treffer auf 3:5 (75.) verkürzte, dann durch Kuduzov mit dem 5:3 nach schöner Einzelleistung (76.). Das lähmte die Konzentration der Freinsheimer, denn Eric Veth mit dem 4:6 in der 79. Minute und mit einem verwandelten Handelfmeter in der Nachspielzeit (90.+4) machte es noch einmal spannend. „Wenn Du den einen oder anderen Konter ausspielst, hast du sieben Tore und das war’s. Ärgerlich, aber unterm Strich haben wir die wir die drei Punkte. Wir sind im Flow und darin wollen wir bleiben und sind deshalb trotzdem zufrieden“, nahm’s Christian Schäfer pragmatisch.

Sorgen bereitet dem Freinsheimer Trainer dagegen eine Verletzung seines Sohnes Maximilian, der nach einem Zusammenprall mit einem Mannschaftskameraden nach 15 Minuten ausgewechselt und noch vor dem Pausenpfiff in ein Krankenhaus gebracht wurde. „Er bekam das Knie in den Bauch und hatte später Kreislaufprobleme. Deshalb war es besser, ihn in ärztliche Betreuung zu geben“, sagte Christian Schäfer.