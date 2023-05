Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach drei Niederlagen in Folge bleibt die Rote Laterne in der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, beim FV Freinsheim II. Nun kommt mit dem TSV Bockenheim der Tabellenzweite. Der SV Weisenheim II hat es auswärts mit der SG Leiningerland zu tun. Beide spielen am Sonntag, 15 Uhr.

Den TSV schätzt Freinsheims Coach Tobias Haffke „als recht stark ein, aber defensiv durchaus mit Problemen“. Egal wie, „wir müssen endlich mal gewinnen“, fordert Haffke.