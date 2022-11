Das Zwischenhoch ist vorbei. Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim hat nach fünf ungeschlagenen Partien mit dem 1:3 (1:1) gegen den TuS Mechtersheim II zum zweiten Mal in Folge eine Niederlage eingesteckt.

„Ich bin enttäuscht, dass wir diese Partie verloren haben, denn wir waren nicht schlechter“, sagte der Freinsheimer Trainer Christian Schäfer. Der 44-jährige Coach musste sogar selbst als Innenverteidiger aushelfen, weil die Liste der erkrankten und verletzten Spieler zum Spieltag hin immer länger wurde. „Es gab keine Alternative, denn in der Reservemannschaft war es personell auch ziemlich eng“, erklärte Schäfer.

Mechtersheim sei zu Beginn besser gewesen, was sich in der frühen Gästeführung nach fünf Minuten ausdrückte, hätte danach aber bis zur Pause nur noch eine zwingende Chance gehabt. Dem FVF seien zwei Treffer aberkannt worden, weil das Schiedsrichter-Trio jeweils eine Abseitsposition erkannt habe. „Bei einem Tor sind aber Zweifel angebracht. Da war die Entscheidung zumindest fraglich“, stellt der Übungsleiter fest. Freinsheim steckte dies weg und glich kurz vor der Pause mit einem gut herausgespielten Treffer aus. Alexander Haferstroh und Oguzhan Odak waren die Vorbereiter, Mark Podgorsek vollendete den in den Rückraum gespielten Ball perfekt (39.). Danach reagierte Torhüter Ferdinand Schill bei der besten Aktion des TuS großartig.

„Nach Wiederbeginn hatten wir die größeren Spielanteile, agierten gefällig und waren dem Führungstor näher“, analysierte Schäfer. Doch weil der finale Pass nicht ankam oder zu spät gespielt wurde, zudem Umschaltmomente nicht gut genug genutzt wurden, schien alles auf ein leistungsgerechtes 1:1 hinauszulaufen. Ein taktisches Fehlverhalten war der Grund für den erneuten Rückstand (83.). Dieses späte Gegentor brach die Moral der Gastgeber.

Nur eine Minute später beseitigte Mechtersheim mit dem 3:1 letzte Zweifel am Sieg. „Vielleicht hätten wir mit einem Punkt zufrieden sein und uns mehr zurückziehen sollen“, sinnierte Schäfer. Mit einem Remis hätten beide Seiten gut leben können.