Den ersten Saisonsieg hat Bezirksligist FV Freinsheim gefeiert. Die Mannschaft bezwang den VTG Queichhambach in einem am Ende wilden Spiel mit 5:3 (3:1). Damit rücken die Freinsheimer auf den dritten Tabellenplatz vor.

Wenn der FVF in der vergangenen Saison auf dem Feld stand, waren torreiche Partien und wechselvolle Spielverläufe an der Tagesordnung. Kein Wunder, dass die meisten Tore in Begegnungen mit Freinsheimer