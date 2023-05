Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?



Die Kehrtwende ist eingeleitet: Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge hat die Frauenmannschaft des FV Freinsheim in der Fußball-Landesliga mit 2:0 (0:0) gegen die SG Harthausen/Weingarten gewonnen. Allerdings gab es auch wieder einen Rückschlag in Form einer schweren Verletzung.

Es war genau das umkämpfte Spiel zweier gleichstarker Mannschaften, das Trainer Kevin Hanß zuvor erwartet hatte. In der ersten Halbzeit nahmen sich beide Mannschaften laut dem Freinsheimer Coach