Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In der Fußball-Bezirksliga gastiert der FV Freinsheim am Sonntag, 16 Uhr, beim ESV Ludwigshafen. Was auf dem Papier nach einer lösbaren Aufgabe aussieht, kann sich ganz schnell als harter Brocken entpuppen. Denn der ESV ist stärker, als er in der vergangenen Runde war, und verfügt über eine intakte Mannschaft.

Beim FV Freinsheim passt im Moment alles. Die Mannschaft belegt mit sechs Punkten aus den ersten beiden Partien den zweiten Tabellenplatz, es gibt keine Verletzten und der Trainingsbesuch ist