Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim hat seine aktuell gute Form bestätigt und beim Tabellenvorletzten BSC Oppau souverän und ungefährdet 4:0 (2:0) gewonnen.

Damit verbesserte sich der FVF auf Rang vier. „Wir hatten zu Beginn ein paar Schwierigkeiten um ins Spiel zu finden“, sagt der Freinsheimer Trainer Christian Schäfer. Das mag auch an den Platzverhältnissen gelegen haben, denn in Oppau wird auf einem Naturrasen gespielt, der nicht gerade zu den besten der Region zählt.

Der Übungsleiter hatte sein Team gegenüber dem 6:5-Spektakel gegen Deidesheim nur auf einer Position verändert, Dennis Striekert auf dem Flügel für den verhinderten Bastian Rinn in die Startformation berufen. Gut war die Defensivarbeit der gesamten Mannschaft, denn der BSC besaß im ersten Abschnitt gerade mal eine, noch dazu nicht zwingende Chance. Jason Müller brachte sein spielbestimmendes und dominierendes Team mit einem an Fabian Weingärtner verursachten und sicher verwandelten Foulelfmeter in Führung (28.). In der wegen einer Verletzungsunterbrechung langen Nachspielzeit im ersten Abschnitt fiel das 2:0, das Striekert mit einem Schuss aus halbrechter Position ins obere Eck erzielte (45.+5).

„Spätestens ab diesem Zeitpunkt hatten wir die Begegnung komplett unter Kontrolle“, verdeutlicht Schäfer. Die Gastgeber spekulierten im zweiten Abschnitt auf Umschaltmomente und setzten auf Konterfußball, doch der FVF war darauf gut eingestellt und ließ kaum gefährliche Aktionen zu. Das dritte Tor steuerten die Gelb-Schwarzen selbst bei. Nach einem Eckball von Hannes Weibel bugsierte der Verteidiger bei seinem Klärungsversuch den Ball ins eigene Netz (65.).

Den Schlusspunkt setzte Kapitän Thorsten Boller, als er den gegnerischen Torwart mit einem Schuss aus rund 35 Metern überwand. Dabei kam ihm seine hervorragende Schusstechnik zugute. „Auch wenn wir besser Fußball spielen können, war es doch eine ordentliche Leistung, mit der wir an die vergangenen Partien haben anknüpfen können“, freut sich der Coach über die auf jetzt sechs Spiele ohne Niederlage verlängert Serie. Das schaffte in diesem Zeitraum nur noch der als Meister feststehende SV Südwest Ludwigshafen.