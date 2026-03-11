Nach zwei Niederlagen sollte Bezirksligist FV Freinsheim mal wieder punkten, um nicht weiter an Boden zu verlieren. Am Sonntag, 15 Uhr, geht es zum FC Lustadt.

Noch sind die Blau-Weißen als Tabellenfünfter im oberen Drittel, aber sie haben inzwischen schon mehr Partien verloren (neun) als gewonnen (acht). Der Trend mit nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Spielen zeigt klar nach unten, das graue Mittelmaß, das überwunden schien, rückt in greifbare Nähe. „Für uns ist das eine Nagelprobe. Die Mannschaft muss die beiden Spiele bei Südwest Ludwigshafen und gegen Erlenbach wegstecken und wieder in die Spur finden“, fordert Trainer Christian Schäfer, der zuletzt selbst auflaufen musste, was dem Personalmangel geschuldet war.

Das dürfte in Lustadt nicht der Fall sein, denn die personelle Lage hat sich entspannt - zumindest ein bisschen.

Die zuletzt erkrankt ausgefallenen Dennis Drees und Lennart Lafontaine dürften wieder gesund und einsatzbereit sein. Wie fit die beiden allerdings sind, muss man abwarten. „Man muss sehen, wie sie die Trainingseinheiten verkraften, aber ich bin zuversichtlich“, sagt der Coach.

Auf jeden Fall sind Simon Roß nach Kurzurlaub und Paul Weber nach Fußverletzung wieder dabei. Weber saß schon gegen Erlenbach für den absoluten Notfall auf der Bank. Er und Roß erweitern des Trainers Spielraum im Defensivbereich. Weil aber Jason Müller, Lorenzo Iaquinta, Jann-Philip Haas, Leon Weingärtner und Giorgio Triassi derzeit nicht zur Verfügung stehen sowie Maximilian Hofmann und Peter Diehl ausgeschieden sind, ist der Kader dünn.

Aufsteiger FC Lustadt spielt in Freinsheim schon fast um seine letzte Chance, den Klassenverbleib zu schaffen. Der Rückstand auf die Vordermänner SV Obersülzen und TuS Mechtersheim II, die zudem beide noch ein Nachholspiel austragen können, beträgt fünf und sechs Punkte. Dazu ist der seit fünf Begegnungen sieglose FCL ausgesprochen auswärtsschwach. Vor fremdem Publikum ging acht der elf Partien verloren, gewonnen haben die Orange-Blauen nur einmal, mit 5:2 beim SV Erlenbach. Zu Hause ist die Bilanz fast ausgeglichen.

Im Hinspiel in Freinsheim trumpfte Lustadt zunächst groß auf und übertölpelte den FVF. Nach 19 Minuten stand es bereits 0:3. Doch danach wendete sich das Blatt. Bis zur Pause hatten die Freinsheimer ausgeglichen und machten mit zwei späten Toren von Kevin Klein und Schamil Kuduzov in der Nachspielzeit den umjubelnden Sieg perfekt. „So spannend müssen es wir nicht unbedingt machen. Wir haben auch in dieser Runde bereits mehrfach guten Fußball gespielt. Daran sollte die Mannschaft anknüpfen“, gibt Schäfer die Richtung vor.