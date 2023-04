Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Das Spitzenspiel der Fußball-Bezirksliga, Staffel Nord, bestreiten am Sonntag, 15 Uhr, der BSC Oppau und der FV Freinsheim am Oppauer Güterbahnhof. Es ist das Duell des Tabellendritten gegen den punktgleichen Spitzenreiter, das ein Spektakel verspricht.

Die Oppauer haben zuletzt zweimal in Folge verloren, der FVF unterlag in zwei seiner letzten drei Partien – dennoch liegen die beiden Teams an der Spitze. Das zeigt, dass die Liga ausgeglichen ist