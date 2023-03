Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gut möglich, dass der FV Freinsheim II in der bald beginnenden Saison der Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord, Gruppe 2, eine gute Rolle spielt. Der neue Trainer Tobias Haffke geht jedenfalls mit großer Vorfreude und optimistisch in die Serie, die am Sonntag, 29. August, mit einem Auswärtsspiel bei der SG Leiningerland beginnt.

Dabei verlief der die Phase vorm Saisonauftakt denkbar schlecht. Testspiele, von denen in sieben Tagen vier absolviert wurden, sind teils hoch verloren worden und bei der Fortsetzung des Kreispokals