In einem Vorbereitungsspiel hat der FV Freinsheim II (Fußball-B-Klasse Rhein-Pfalz Nord) Kickers Neuhofen aus der C-Klasse 5:4 (2:2) geschlagen. Freinsheim habe sich gegenüber dem Test gegen Oppau II gesteigert, dennoch gebe es noch genügend Luft nach oben, auch weil das Team zu viele einfache Gegentore hinnehmen müsse. „Gute Kombinationen haben sich mit Phasen, in denen wir kaum Zugriff hatten, abgewechselt“, erklärte Freinsheims Spielertrainer Tobias Haffke. Bis zur Pause trafen Sascha Schmitt mit einem an Philippe Albert verursachten Elfmeter und Tobias Huhn. In der zweiten Hälfte gelangen den Gastgebern drei Kopfballtore. Zweimal war Haffke erfolgreich, einmal Wiktor Mackowiak.