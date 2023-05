Sein letztes Auswärtsspiel bestreitet Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim am Sonntag, 15 Uhr, beim starken TuS Mechtersheim II. Die Gastgeber sind Aufsteiger und belegen den sechsten Platz.

Angenommen, der VfR Frankenthal besiegt den ESV Ludwigshafen und holt auch im letzten Saisonspiel beim abgestiegenen SV Südwest Ludwigshafen drei Punkte. Ein durchaus realistisches Szenario. Weiterhin angenommen, der SV Weisenheim fährt gegen die FG 08 Mutterstadt und beim ESV vier Zähler ein, was schwierig, aber nicht ausgeschlossen ist. Wenn all dies eintritt, dann reichen die 41 Punkte der Freinsheimer nicht zum direkten Klassenverbleib. Dann müssten die Blau-Weißen nachsitzen. Ein Horrorszenario, das jeder beim FVF vermeiden will.

„Um allem aus dem Weg zu gehen, wollen wir in Mechtersheim etwas mitnehmen“, sagt Trainer Christian Schäfer. Keine schlechte Idee, denn am letzten Spieltag erwarten die Freinsheimer den seit Montag feststehenden Meister Geinsheim. Das ist nach Ansicht aller Fachleute die mit Abstand beste Mannschaft der Liga, die im Schnitt mehr als drei Treffer pro Partie erzielt. „Ich hoffe ich, dass wir die Leistung, die wir gegen das Spitzenteam Queichhambach gezeigt haben, wiederholen können“, verdeutlicht Schäfer. Aus privaten Gründen muss er auf Routinier Alexander Haferstroh verzichten.. Ein Sonderlob hat der Übungsleiter für den jungen Dennis Striekert parat. Der Nachwuchsmann habe bei seinem fünften Saisoneinsatz kurz einem eigentlich aussichtslosen Ball nachgesetzt, diesen noch erreicht und in der Folge einen Freistoß herausgeholt.