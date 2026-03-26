Kuduzov beendet die Flaute mit einem Doppelpack. In Jockgrim sollen die Linien gleich bleiben – die Bank bietet wieder Optionen.

Vor einer schwierigen Aufgabe steht Fußball-Bezirksligist FV Freinsheim, der im auf Samstag, 16 Uhr vorverlegten Spiel beim Tabellenzweiten TSG Jockgrim antritt. Das Hinspiel verlor der FVF mit 2:4.

In der ersten Begegnung nach der Verkündung des Abschieds von Trainer Christian Schäfer zum Saisonende haben die Freinsheimer beim 4:1-Sieg gegen den TuS Mechtersheim II überzeugt. „Der Auftritt war sehr zufriedenstellend. Wir haben an die gute Leistung aus dem Spiel in Lustadt angeknüpft“, bilanziert der Coach. Sein Team sei über weiter Strecken dominant aufgetreten und habe nur zwei gefährliche Torschüsse der Mechtersheimer zugelassen. Wichtig sei der Ausgleichstreffer gewesen, der quasi mit dem Halbzeitpfiff gefallen ist und dem Team einen Schub für die zweiten 45 Minuten gegeben habe. Das eine oder andere Tor hätte am Ende sogar noch mehr fallen können.

Trainer lobt Paul Weber

Besonders auffällig sei in diesem Spiel die Leistung von Paul Weber gewesen, der auf der Sechserposition reüssierte. „Paul war giftig, bissig und zweikampfstark. Ihm war kein Weg zu weit, kein Meter zu viel“, lobt Schäfer den 20-Jährigen, der zuvor Außenverteidiger gespielt, seit einiger Zeit seinen Platz aber im defensiven Mittelfeld gefunden hat. Auch des Trainers Sohn Maximilian (28) hatte einige gute Aktionen.

„Er hat am Flügel mit zwei guten Läufen die Mechtersheimer Abwehr aufgerissen. Das würde ich mir von Max noch öfter wünschen“, verdeutlicht sein Vater. Dennoch sei es eine geschlossene Teamleistung gewesen, egal, ob man den torgefährlichen Hannes Weibel oder den mannschaftsdienlichen Kevin Klein nenne.

Ladehemmung überwunden

Wichtig sei auch gewesen, dass Torjäger Schamil Kuduzov seine kurze Ladehemmung überwunden habe und mit einem Doppelpack seine ersten beiden Treffer im Jahr 2026 erzielte. Große Veränderungen wird es in Jockgrim wohl nicht geben. Erfreulich: Schäfer hat wieder mehr Alternativen auf der Bank, zu denen auch der genesene Innenverteidiger Jason Müller gehören wird. Der erste Sieg nach der Winterpause sollte der Mannschaft zusätzliches Selbstvertrauen geben und dürfte zudem verhindert haben, dass sich die Blau-Weißen Gedanken machen müssen, in den Tabellenkeller zu rutschen.

Die TSG Jockgrim hat in diesem Kalenderjahr schon ordentlich Federn gelassen. Neben einem 7:1-Sieg in Obersülzen gab es zwei Niederlagen in Oppau (1:2) und Deidesheim (0:2) sowie ein torloses Remis gegen Dudenhofen II. Die zuvor mit dem SV Südwest Ludwigshafen punktegleichen Südpfälzer liegen nun acht Zähler hinter dem souveränen Spitzenreiter zurück. Realistisch gesehen dürfte die TSG Jockgrim den Titel damit abhaken müssen. Allerdings sind sie bei fünf Punkten Vorsprung auf Geinsheim Favorit auf Rang zwei. „Wir wollen mutig sein, entschlossen auftreten und eine Schippe drauflegen. Entscheidend ist, den Gegner vom Strafraum entfernt zu halten und Freistöße in Strafraumnähe zu vermeiden“, fordert Schäfer.