Der FV Freinsheim steht in der aktuellen Tabelle der Fußball-Bezirksliga, Gruppe Nord, zwar nur auf Rang sechs, ist aber noch ungeschlagen. Das zeigt, wie eng es in der oberen Tabellenhälfte zugeht. Am Sonntag, 15.30 Uhr, treten die Freinsheimer beim ESV Ludwigshafen an.

Der Ausfall des Heimspiels gegen die FG 08 Mutterstadt hat dem FVF ein freies Wochenende beschert. Doch frei ist relativ, denn die Akteure haben separat eine Laufeinheit absolviert. „Es gab ein Programm, das jeder erledigt hat“, freut sich Trainer Christian Schäfer, dem die Ergebnisse über eine App übermittelt wurden. Ein geplantes Testspiel sei kurzfristig nicht zu realisieren gewesen.

Beim ESV Ludwigshafen fehlt Innenverteidiger Elmir Brguljak, der im Urlaub ist. Graue Haare wachsen Schäfer deswegen aber nicht. „Der Kader ist gut bestückt, vielleicht muss ich sogar einen Akteur streichen“, erklärt der Coach. Für die Brguljak-Position gebe es genügend Alternativen. Schäfer nennt exemplarisch Christoph Boller und Tim Karch. Außerdem steht der vielseitig einsetzbare Thomas Wiszniowiecki wieder voll im Mannschaftstraining. „Gut möglich, dass er es in die Startformation schafft“, verdeutlicht Schäfer.

Beim letzten Spiel, dem 2:1-Erfolg in Oppau, stand Eigengewächs Peter Diehl zum ersten Mal in einem Punktspiel von Anfang an auf dem Feld. Der erst 18 Jahre alte Diehl spielte in der Mittelfeldzentrale neben Routinier Alexander Haferstroh. „Peter hat seine Aufgabe erfüllt. Ich war mit seiner Leistung zufrieden“, sagt Schäfer. Der Youngster habe in der Jugend fast alle Positionen bekleidet. Beim Pokalspiel in Oppau hatte er zunächst als Außenverteidiger Probleme, spielte nach der Pause innen aber stark. „Ich glaube, er ist generell in der Mitte besser aufgehoben“, erläutert Schäfer.

Der ESV Ludwigshafen hat vor der Saison einige Stammspieler abgegeben und diese mit Akteuren, die zuvor in unteren Klassen gekickt haben, ersetzt. Die „Eisenbahner“ haben zwar erst drei Punkte auf dem Konto, waren aber in einigen Partien, die knapp verloren wurden, ebenbürtig.