Zum Saisonabschluss hält der Spielplan in der Fußball-Bezirksliga noch einen Leckerbissen parat. Der FV Freinsheim erwartet am Sonntag, 16 Uhr, Meister SV Geinsheim. An das Hinspiel haben die Freinsheimer jedoch keine guten Erinnerungen.

In der Vorrunde ging der FVF mit 0:8 baden. Ein schrecklicher Tag, an dem für die Blau-Weißen alles schieflief. „Das habe ich nicht vergessen. Das Ergebnis verlangt nach einer Rehabilitierung“,