Im vierten Anlauf hat es endlich geklappt: Bezirksligist FV Freinsheim gewinnt sein Heimduell gegen den abstiegsbedrohten TuS Mechtersheim II.

„Ich bin mit dem Auftritt sehr zufrieden. Es ist wichtig, dass sich die Spieler endlich mal wieder für eine gute Partie belohnt haben“, befand der Freinsheimer Trainer Christian Schäfer nach dem 4:1 (1:1)-Heimsieg gegen den TuS Mechtersheim II auf eigenem Platz. In der Winterpause standen die Freinsheimer ja auf dem starken vierten Rang. Doch zu Beginn der Restrunde gab es für den FV zunächst eine 0:3-Niederlage beim Spitzenreiter Südwest Ludwigshafen. Am 8. März folgte die überraschende 0:2-Heimniederlage gegen den SV Erlenbach. Und eine Woche später gaben die Freinsheimer auch beim Ligadrittletzten FC Lustadt mit einem 1:2 die Punkte ab. Zwei Niederlagen gegen abstiegsbedrohte Gegner.

Im TuS Mechtersheim II kam am Freitagabend dann erneut ein Team aus der unteren Tabellenhälfte. „Insgesamt ist es schon so gelaufen, wie wir uns das vor dem Spiel vorgenommen hatten“, sagte Christian Schäfer. Die Freinsheimer nahmen von Beginn an das Zepter in die Hand. Mechtersheim II startete defensiv. Der Rückstand für die Heimmannschaft kam etwas überraschend. Filippo Purpura gelang die Mechtersheimer 1:0-Führung (25.). Die Freinsheimer benötigten einige Zeit, sich von dem Schock zu erholen. Ganz wichtig war deshalb der Ausgleich kurz vor dem Halbzeitpausenpfiff: Schamil Kuduzov zeigte seine Torjägerqualitäten und traf zum verdienten 1:1 (45.).

Kuduzov tritt zweimal

„Nach dem Seitenwechsel hat die Mannschaft dann weiter guten Zug nach vorne gehabt“, sagte Coach Schäfer. Die Mechtersheimer gerieten nun unter Druck. In der 57. Spielminute gab es Elfmeter für die Heimmannschaft. Benedikt Thiel verwandelte sicher zum 2:1 (57.). Nach dem dritten Freinsheimer Treffer eine Viertelstunde später war die Partie entschieden. Hannes Weibel erhöhte auf 3:1 (72.). Der FV hatte die Partie nun unter Kontrolle. Schamil Kuduzov krönte eine starke Leistung noch mit seinem zweiten Tor zum 4:1 (83.). Es war der 19. Saisontreffer des Angreifers. Das Tor legte dann auch zugleich den Endstand fest.

„Wir waren auch schon in Lustadt sehr gut, hätten da mindestens einen Punkt verdient gehabt. Diesmal ist es besser gelaufen und ich hoffe, dass wir in den kommenden Wochen den Schwung der letzten beiden Partien auch weiter mitnehmen können“, sagte Christian Schäfer nach dem neunten Saisonerfolg und betonte: „Wichtig ist einfach für mich, dass wir in den restlichen Saisonspielen eine gewisse Konstanz an den Tag legen.“ Nach vorne geht für das Schäfer-Team nicht mehr wirklich viel. „Unser Ziel ist es, noch den bestmöglichen Tabellenplatz herauszuholen“, sagte der Trainer. Am kommenden Wochenende steht der FV Freinsheim aber erst einmal vor einer ganz harten Nuss. Schäfer und seine Mannschaft müssen am nächsten Samstag auswärts beim derzeitigen Tabellenzweiten TSG Jockgrim antreten.