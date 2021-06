Bei der Europameisterschaft, die am heutigen Freitag beginnt, ist das Team des scheidenden Bundestrainers Löw nicht der Topfavorit. Dennoch sind Spieler aus Klubs der Region optimistisch, dass die Mannschaft beim Turnier gut abschneiden wird. Einer aber ist sich sicher: Der neue Europameister heißt Deutschland.

„In einigen der zurückliegenden Länderspielen wirkten die Deutschen instabil, auch nach Führungen. Deshalb bin ich froh, dass die erfahrenen Mats Hummels und Thomas Müller wieder dabei sind“, sagt Rainer Stork, 30-jähriger Torjäger des SV Weisenheim. Er hält einen Stoßstürmer für angebracht, räumt aber ein, „dass der Fußball sich verändert hat und uns die Schnelligkeit von Werner, Sané oder Gnabry helfen könnte“. Deutschland habe eine schwierige Gruppe erwischt, in der es schwer werde, Platz eins oder zwei zu belegen. Frankreich ist für ihn der Titelfavorit, Portugal hält er für enorm stark. „Mich freut, dass der Bundestrainer die guten Leistungen von Volland und Günter mit der Nominierung belohnt hat“, erklärt Stork.

Außenseiter könnten gefährlich werden

Was Wille und Leidenschaft bewirken können, zeigt der 24-jährige Robin Schwehm, Mittelfeldspieler von RW Seebach, an einem Beispiel auf: „Wer hatte denn 2016 Portugal auf der Rechnung? Das Team hat sich richtig ins Turnier reingebissen.“ Wenn alles passe, könne auch ein Außenseiter gefährlich werden. Das seien die Deutschen aber nicht. „Löw hat die Besten nominiert, die wir aktuell haben. Die Absage von Reus kann ich nachvollziehen“, betont Schwehm. Er glaubt, dass die Rücktrittsankündigung Löws der Mannschaft eine Schub gebe, weil sie ihm einen guten Abschluss ermöglichen wolle. Nachfolger Hansi Flick sei „eine super Wahl“. Er habe überragende Arbeit geleistet und sei Wunschkandidat des Verbands.

„Nach der WM 2018 ist Zurückhaltung angebracht. Zu Euphorie besteht kein Anlass. Wenn wir das Halbfinale erreichen, wäre ich zufrieden“, legt sich Alexander Haferstroh, Kapitän des FV Freinsheim, fest. Er bezeichnet die Rückholaktion von Müller und Hummels als überfällig. Den 40-Jährigen freut, dass Kevin Volland berufen wurde. „Ein Stürmer mehr ist nicht verkehrt. Volland war schon in Leverkusen ein guter Spieler und ist körperlich wesentlich stärker als die anderen Angreifer“, verdeutlicht Haferstroh. Ein Plus sei, dass Deutschland bei Turnieren meist auf den Punkt da sein könne. Frankreich und Spanien nennt er als seine Favoriten. „Dass Zuschauer kommen dürfen, ist ein Schritt nach vorne“, sagt Haferstroh.

Christian Wahl vom FC Leistadt hat noch kein Gefühl, ob es eine gute oder mäßige Endrunde für die Deutschen gibt. „Wir sind eine klassische Turniermannschaft und immer für eine Überraschung gut“, glaubt der 38 Jahre alte Mittelstürmer. Probleme sieht er allerdings auf den Außenverteidiger-Positionen. „Schade, dass Marco Reus nicht dabei ist, er ist seit Jahren vom Pech verfolgt“, bedauert er den Dortmunder Kapitän. Wahl, der die Rückkehr von Müller und Hummels ebenfalls begrüßt, hat keinen Topfavoriten. „Es gibt bestimmt sechs, sieben Teams, von denen jeder den Titel holen kann. Jeder kann jeden schlagen. Kleinigkeiten und die Tagesform werden in viele Partien den Ausschlag geben“, ist Wahl überzeugt.

Löw mit der „Qual der Wahl“

Roberto Benkler Senior, trotz seiner 53 Jahre immer noch als Stürmer für den SV 1911 Bad Dürkheim auf dem Platz, muss nicht lange überlegen. „Wir werden Europameister, ich traue es diesem Team absolut zu.“ Wenn es irgendwo geklemmt habe, dann im Abwehrbereich. „Jetzt ist Mats Hummels wieder dabei, was die Defensive stärker macht. Ich hätte auch Jerome Boateng zurückgeholt“, bringt Benkler einen neuen Namen ins Gespräch. Italien habe der deutschen Nationalelf nie gelegen, auf die müsse man in den K.o.-Duellen nicht unbedingt treffen. Den Bundestrainer sieht er positiv. „Jogi Löw ist Weltmeister, mehr geht nicht. Der Übergang zu seinem verlängerten Arm Hansi Flick in der Zeit nach der EM ist ideal. Das passt“, betont Benkler.

Einen starken Kader, bei dem Bundestrainer Joachim Löw speziell im Mittelfeld und der Offensive die Qual der Wahl habe, sieht der Spielführer des TuS Wachenheim, Patrick Stephan. „Antonio Rüdiger hat einen großen Sprung nach vorne gemacht und zuletzt bei Chelsea überragend verteidigt“, macht sich der 23-jährige Torwart für den Mann mit der Rückennummer 2 stark. Deutschland habe zwar eine starke Formation, aber die Gegner in der Vorrundengruppe, Frankreich und Portugal, seien genauso gut. „Trotzdem ist das Halbfinale realistisch, ich glaube, dass Frankreich Europameister wird“, legt sich Stephan fest. Er ist gespannt, ob Bayern-Talent Jamal Musiala erste internationale Akzente setzen kann.

Eine interessante Idee bringt Marcel Mundhenke vom TuS Friedelsheim ins Gespräch: „Ich hätte Stefan Ortega nach seiner starken Saison mit Bielefeld mitgenommen und dafür auf Trapp oder Leno verzichtet.“ Dagegen hatte er Günter und Volland nicht unbedingt auf dem Zettel, obwohl beide eine gute Runde gespielt hätten. „Wenn wir die Hammergruppe überstehen, gibt das Selbstvertrauen für die K.o.-Spiele. Dann haben wir auch eine Titelchance“, ist der 23 Jahre alte Linksverteidiger zuversichtlich. Neben Frankreich nennt er Italien und Belgien als weitere Anwärter auf die europäische Krone. Nicht überraschend kam für Mundhenke der Wechsel von Löw zu Flick. „Das hat sich schon sehr früh abgezeichnet.“

„Sané liefert im Nationalteam zu wenig“

Nicht überzeugt von der deutschen Nationalmannschaft ist Sven Urban, der spielstarke Torjäger des TV Ellerstadt. „Mit dieser Besetzung müsste besser gespielt werden. Aber es gibt Akteure wie Leroy Sané, die liefern im Nationalteam viel zu wenig ab“, kritisiert der 33-Jährige. Er sieht keinen Topfavoriten, „weil viele Mannschaften auf einem Niveau sind“. Urban hält es für richtig, dass Bundestrainer Löw nach der EM seinen Posten zur Verfügung stellt, hätte sich aber eine andere Nachfolgelösung gewünscht. „Ich weiß nicht, ob Hansi Flick der Richtige ist. Mein Wunschkandidat wäre Julian Nagelsmann gewesen. Er hat Ideen, ist unverbraucht und innovativ und hätte wieder frischen Wind gebracht“, sagt Urban.